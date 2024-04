Naples va dénicher le successeur de Victor Osimhen en Ligue 1

Les grands clubs européens sont tous à la recherche de la perle rare au poste de numéro neuf. Il faut dire que ces dernières années, plus qu’à l’accoutumée, les attaquants confirmés et capables de faire passer un cap aux géants d’Europe ne courent pas les rues. Et il faut donc avoir des idées pour dénicher la perle rare. Il y a deux saisons maintenant, le Napoli avait eu du flair en allant chercher Victor Osimhen du côté du LOSC. Si l’attaquant nigérian n’était pas inconnu au bataillon et sortait d’une belle saison avec 18 buts en 36 matches, il n’était pas non plus considéré comme le plus grand talent à son poste.

Pourtant, son arrivée en Italie a tout de suite fait l’unanimité et il n’a pas tardé à marquer le club de son empreinte. Après deux belles saisons, le buteur de 25 ans a écrit l’histoire en étant exceptionnel l’année du sacre en Serie A. Auteur de 31 buts en 39 matches cette saison-là, il avait bluffé tout le monde et avait confirmé son statut de star. Largement courtisé, il avait finalement prolongé son contrat mais désormais, son départ est de plus en plus proche. Son président Aurelio Di Laurentiis sera encore gourmand et réclame déjà plus de 120 millions d’euros. De quoi renflouer les caisses du club et surtout trouver un remplaçant pour la saison prochaine.

Une enveloppe de 50 millions

Car la priorité absolue du Napoli sur le mercato est bien de trouver son futur attaquant. Selon les informations de Sport, plusieurs profils ont été étudiés notamment en Espagne où Artem Dovbyk de Girona est une piste concrète. Le buteur ukrainien a inscrit 18 buts en Liga cette saison et figure en tête du classement des buteurs. Selon le média catalan, le Napoli aura une enveloppe d’environ 50 millions pour son prochain attaquant. Et cela tombe bien car à en croire les informations de la Gazzetta Dello Sport, c’est du côté de la Ligue 1 que les dirigeants italiens regardent sérieusement. Deux profils plaisent énormément à De Laurentiis.

Selon le journal au papier rose, le premier n’est autre que Jonathan David. Comme pour Osimhen, Napoli veut piocher du côté du LOSC et semble déterminé à l’idée de recruter l’international canadien. Dans ce dossier, Lille demande 50 millions d’euros. Une somme élevée pour De Laurentiis qui veut faire baisser le prix. Mais les négociations ont bien avancé avec le joueur puisqu’un contrat de 5 ans et un salaire de 3 millions par an l’attendent déjà. Dans le même temps, un autre profil est étudié et il est aussi international nigérian. Il s’agit de Terem Moffi. L’attaquant de l’OGC Nice réalise une première saison intéressante avec 11 buts en 26 matches de L1 et figure visiblement sur les tablettes des Partenopei, qui estiment qu’il pourrait connaître le même développement que Victor Osimhen. Et Nice qui l’a acheté pour un peu plus de 20 millions il y a un an ne sera pas contre s’en séparer si un gros chèque arrivait déjà sur la table.