RC Lens : Patrick Berg s'engage jusqu'en 2026

Alors que le club de Bodø/Glimt avait annoncé plus tôt dans la journée le transfert de son milieu de terrain, Patrick Berg (24 ans), contre la somme de quatre millions d'euros, bonus compris, le club artésien vient d'officialiser l'arrivée du Norvégien. «À compter du 1er janvier 2022, l’effectif artésien se renforcera avec l’arrivée de l’international norvégien Patrick Berg en provenance du FC Bodø/Glimt.»

La suite après cette publicité

«Valeur sûre de l’Eliteserien (D1 norvégienne) dont il a été élu meilleur joueur la saison dernière, le milieu défensif de 24 ans apportera polyvalence et vision de jeu afin de densifier l’entrejeu lensois. Celui qui portera le numéro 6 paraphera dans l’Artois jusqu’en 2026», ajoutent les Sang et Or. «Il s’agit d’un joueur majeur du championnat norvégien qui nous rejoint. Nous croyons en sa capacité à donner la pleine mesure de son talent sous nos couleurs», a ajouté Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens.