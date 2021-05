LdC : Pep Guardiola prévient Chelsea

Le 29 mai prochain, Manchester City et Chelsea vont s'affronter en finale de l'UEFA Champions League à Porto. Avant cette rencontre, Pep Guardiola s'est présenté en conférence de presse ce lundi. L'occasion d'évoquer ce choc face à des Blues qui n'ont pas toujours réussi aux Mancuniens.

La suite après cette publicité

«Chelsea pose des problèmes à toutes les équipes. C'est difficile de les arrêter par rapport à la qualité qu'ils ont et leur configuration. Félicitations pour les deux matches où ils nous ont battus. C'est une autre compétition, on va voir si on peut les battre. J'ai tellement confiance en mon équipe. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis confiant et pour mon équipe, et pour ce que nous devons faire». Thomas Tuchel et ses hommes sont prévenus !