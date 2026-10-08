La Corogne : Pierre-Emerick Aubameyang donne de ses nouvelles après son opération

Touché en plein vol. Alors qu’il effectuait un magnifique début de saison avec La Corogne (5 buts et 2 passes décisives en 7 matchs), Pierre-Emerick Aubameyang s’est blessé au ménisque droit face au Betis. Contraint de se faire opérer, l’attaquant de 37 ans a tenu à donner de ses nouvelles. Il estime son temps de récupération à environ deux mois, une fois qu’il aura fait son retour sur un terrain. D’ici là, il est encore en phase de récupération de sa blessure, avant d’attaquer la réathlétisation.

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«Pour le moment, je suis à la salle de sport, je fais du vélo d’appartement, je fais le Tour de France, s’amuse-t-il lors d’un point presse. Mais quand je serai sur le terrain pour m’entraîner, je pourrais dire combien de temps cela prendra pour revenir. Ce qu’on a dit, ça prend généralement entre 6 et 8 semaines. C’est la première fois de ma carrière que je suis blessé plus de dix jours. Je dois voir comment évolue mon genou et faire ce qu’il faut. J’ai un nouveau genou maintenant et il est temps de repartir à zéro.»