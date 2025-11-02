Le phénomène Esteban Lepaul sort Rennes de la crise !

Dans l’anonymat du National avec Epinal, il y a encore deux ans, Esteban Lepaul se mue, aujourd’hui, en sauveur du Stade Rennais. Onzième de Ligue 1 avant d’affronter le Racing Club de Strasbourg, ce dimanche, lors de la 11e journée, le club breton traversait en effet une grosse crise de résultats. Après 7 rencontres sans le moindre succès (6 nuls, 1 défaite), les hommes d’Habib Beye, menacé au coup d’envoi, ont finalement mis fin à cette terrible spirale. Solide défensivement et glaçant de réalisme sur le plan offensif, Rennes s’est finalement offert une victoire de prestige face à la bande de Liam Rosenior (4-1).

Un triplé libérateur

Un succès ô combien important permettant au SRFC de remonter provisoirement au 9e rang et de donner un peu d’air au coach rennais, menacé ces dernières semaines. Une après-midi parfaite où Esteban Lepaul a lui brillé de mille feux. Aligné à la pointe de l’attaque rennaise aux côtés du jeune Kader Meïté, l’ancien buteur d’Angers a tout simplement fait vivre un enfer aux défenseurs strasbourgeois. Dans tous les bons coups, l’avant-centre de 25 ans lançait d’abord les siens en coupant parfaitement, au premier poteau, un centre d’Al-Tamari (9e).

Mis en confiance, le numéro 9 des Rouge et Noir s’offrait même un doublé au retour des vestiaires après un énorme travail de Meïté, lui aussi brillant au Roazhon Park. Et le festival ne s’arrêtait pas là… Trouvé par Rongier quelques minutes plus tard, Lepaul déclenchait une nouvelle lourde frappe en première intention qui surprenait Penders (4-0, 60e). Auteur de son deuxième triplé en carrière, après celui réalisé en National avec Epinal le 1er décembre 2023 (contre Châteauroux, 4-1), le facteur X de Rennes totalise ainsi 8 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Lepaul se rapproche de Panichelli

Deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Joaquin Panichelli (9 réalisations), le natif d’Auxerre, remplacé sous les clameurs de l’enceinte rennaise en fin de match (90+3e), confirme ainsi ses excellentes dispositions et offre surtout un peu d’air à ses coéquipiers et son entraîneur. Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, le héros rennais savourait logiquement une telle performance. «Performance incroyable de l’équipe, on savait qu’on était dans une période pas facile, même si on faisait des bons matchs on n’arrivait pas à maintenir ce résultat. Ce soir, on fait un match parfait. On a continué à pousser avec le public alors que quand on menait 2-0 on savait que c’était un peu notre point faible ces derniers temps, très beau match de notre part, je suis très content».

Avant de poursuivre : «le maître mot c’était de ne pas descendre le bloc quand on avait fait le plus dur, en plus avant le match on l’a répété qu’il fallait mener. C’est ce qui a fait la différence, on n’a pas baissé d’intensité dans le pressing». Relancé sur sa complicité avec l’autre buteur du jour, Mohamed Kader Meïté, Lepaul ne manquait pas non plus de féliciter son compagnon d’attaque. «C’est un joueur en plein développement, avec des qualités incroyables, il fait que progresser, avoir du temps de jeu ça l’aide. C’est un profil avec une force extraordinaire, beaucoup de qualités dans plein de domaines, c’est un jeune qui travaille et avec qui je m’entends très très bien aussi».

Sur son petit nuage mais conscient du travail à accomplir dans les semaines à venir, le buteur rennais concluait finalement son intervention en envoyant un message clair à ses partenaires. «Il va falloir que ce soit notre match référence, on est capable de faire de très bonnes choses, on l’a prouvé ce soir, on va s’appuyer sur ce match pour préparer le déplacement au Paris FC vendredi». Et si Rennes tenait (enfin) sa victoire fondatrice ? Réponse dans un peu moins d’une semaine sur la pelouse de Jean-Bouin.