Angleterre : Harry Kane revient sur son penalty complètement raté

Après la défaite de l’Angleterre face à l’Espagne (2-3) à Wembley, Harry Kane est revenu sur l’un des faits marquants de la rencontre : son penalty manqué en seconde période. Alors que les Three Lions menaient 2-1, l’attaquant du Bayern Munich a glissé au moment de sa tentative, envoyant le ballon sur la barre tout en le touchant involontairement avec ses deux pieds.

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Et Kane rate… son penalty ! L'attaquant anglais aurait pu marquer le 3e but anglais contre l'Espagne, mais c'est la barre qui repousse#ANGESP pic.twitter.com/npRkegfYCy — L'Équipe (@lequipe) September 26, 2026

Kane a expliqué après la rencontre que sa jambe gauche avait simplement cédé au moment de sa frappe : « C’était malheureux de glisser à ce moment-là, ça arrive parfois. J’ai essayé de mettre de la puissance et mon pied gauche a simplement lâché, et évidemment j’ai fini par toucher le ballon deux fois. C’est la vie d’un footballeur, la vie d’un attaquant. Ça n’a pas tourné en ma faveur en seconde période. » Un raté particulièrement frustrant pour le capitaine anglais, qui aurait pu permettre à son équipe de prendre deux buts d’avance.