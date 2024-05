Real Madrid : la consigne claire de Florentino Perez sur le mercato

Depuis plus de dix ans maintenant, le Real Madrid s’est de nouveau imposé comme le club numéro un en Europe. Après des années creuses au début des années 2010, le club madrilène s’est distingué par une gestion assez impressionnante à tous les niveaux. Le président Florentino Perez semble maîtriser à la perfection les rouages de son club, que ce soit sportivement ou financièrement. Très souvent vainqueur de la Ligue des champions, capable d’attirer tous les joueurs du monde, le Real Madrid est sur son nuage. Et cela n’est visiblement pas près de s’arrêter.

Dans quelques jours, les Merengues vont officialiser l’arrivée de Kylian Mbappé. La star parisienne, désirée depuis plus de 7 ans par Florentino Perez, va enfin débarquer en Espagne. Un énorme coup marketing et sportif forcément, surtout quand on sait que le Français est ce qui se fait de mieux en Europe et qu’il n’a que 25 ans. Mais le Real Madrid ne compte pas s’arrêter là et a surtout confirmé qu’il avait des finances très saines. Résultat, la direction n’a pas spécialement besoin de vendre cet été pour rentrer dans les clous du fair-play financier de la Liga. Et ça tombe bien car ce n’est pas du tout l’intention de Florentino Perez.

Le club ne veut vendre aucun joueur

Des sources du club ont confié à Defensa Central que Florentio Perez avait annoncé qu’il n’y aurait aucune vente cet été. Le média espagnol précise que des départs d’Eder Militao et Rodrygo Goes étaient évoqués. « La possibilité que Militao quitte Madrid cet été est nulle », explique une source interne alors que pour l’attaquant brésilien, l’idée d’un départ a été rapidement écartée par le joueur lui-même. Le média espagnol donne un peu plus de détails expliquant que le Real Madrid ne veut pas affaiblir son équipe avec des départs et que Carlo Ancelotti demande une profondeur de banc plus conséquente.

Résultat, le Real Madrid ferme la porte à tous les départs cet été et veut, au contraire, recruter d’autres joueurs en plus de Kylian Mbappé. Florentino Perez a estimé qu’il était impensable de débuter la saison sans des renforts au milieu de terrain et en défense. En effet, le président emblématique du club madrilène veut impérativement que les départs de Toni Kroos et de Nacho Fernandez soient compensés. Et il en a profité pour rassurer, le Real Madrid est en mesure de dépenser des sommes importantes sur le mercato dès cet été. Reste maintenant à savoir les profils ciblés par la direction mais Carlo Ancelotti peut dormir tranquille…