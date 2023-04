Rennes : Jéremy Doku n’est plus representé par Stellar

Et si la carrière de Jeremy Doku prenait un tournant cet été ? Arrivé il y a maintenant 3 saisons à Rennes, l’international belge, qui n’a jamais su s’imposer sur la durée en terre bretonne la faute à plusieurs blessures, pourrait bien passer un nouveau cap dans sa carrière. Le jeune attaquant de 20 ans n’est d’ailleurs plus géré par l’agence CAA Stellar.

L’ancien attaquant d’Anderlecht est désormais représenté par son père et un conseiller. Le joueur, toujours considéré comme un gros potentiel à son poste, arrive à un tournant dans sa carrière et pourrait découvrir une nouvelle aventure à la fin de saison. Du côté de Rennes, il a disputé 84 matches pour 8 buts et 8 passes décisives.

