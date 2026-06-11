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Maroc : Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli sont forfaits pour la Coupe du Monde 2026 !

Énorme coup dur pour les Lions de l’Atlas. À quelques jours de leur premier match de Coupe du Monde face au Brésil, la sélection entraînée par Mohamed Ouahbi doit gérer les forfaits de deux piliers.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Aguerd avec le Maroc laloumance

La fédération marocaine et la sélection nationale n’ont pas encore officialisé l’affaire, mais tous les médias ont vu les changements enregistrés sur les plateformes de la FIFA. Nayef Aguerd (30 ans) et Abde Ezzalzouli (24 ans) ne figurent plus dans l’effectif marocain et sont forfaits pour la Coupe du Monde 2026. Ils ont été remplacés par Marwane Saadane (Al Fateh) et Amine Sbai (Angers).

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Un énorme coup dur pour Mohamed Ouahbi qui vient donc de perdre deux de ses piliers. Les images d’Aguerd à l’entraînement avaient pourtant suscité l’optimisme ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Mais il faut croire que le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’était pas suffisamment remis de sa blessure qui l’a éloigné des terrains depuis le début du mois de mars.

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Le pari raté d’Aguerd

Après avoir serré les dents toute la saison avec l’OM, le joueur avait décidé de se faire opérer et de poursuivre sa rééducation au Maroc pour être prêt pour le Mondial américain. Malheureusement pour lui, son pari est raté et profite à Saadane. Pour Abde Ezzalzouli, le coup est rude également. Sorti sur blessure lors du dernier match de préparation face à la Norvège, le joueur du Betis était touché au genou.

Une indisponibilité de quelques semaines était annoncée, et le joueur était censé rater a minima la phase de poules. Le Maroc avait tout de même annoncé au Betis son intention de conserver le joueur. Visiblement, la donne a changé et Ezzalzouli regardera les Lions de l’Atlas devant sa télévision. À l’heure où le Brésil prie pour avoir Neymar sur le terrain le 14 juin prochain, le Maroc accuse le coup.

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