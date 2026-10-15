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UEFA Europa League

OM : le message du Vélodrome à la jeunesse

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marseille 0-1 Olympiakos

L’OM retrouve le Vélodrome ce soir à l’occasion de la 2e journée de la Ligue Europa. Les Phocéens reçoivent en ce moment même les Grecs de l’Olympiakos. Les South Winners en ont profité pour livrer un message aux jeunes manifestants.

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«Soutien à notre jeunesse», écrit le groupe de supporters dans une large banderole. Il y a quelques jours, lors de PSG-Le Mans, ce sont les fans parisiens qui ont appuyé les manifestations lycéennes, et plus globalement de la jeunesse.

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