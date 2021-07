OM : les premiers mots de Cengiz Ünder

La suite après cette publicité

Mattéo Guendouzi a été présenté à la presse ce mercredi et ce jeudi, à 14h, c'est au tour de Gerson. Cengiz Ünder, lui, n'a pas encore de date pour sa présentation officielle, mais il est bien une recrue de l'Olympique de Marseille. Il a d'ailleurs offert, au site officiel, ses premiers mots : « je suis très content d'être ici, au sein d'un très grand club. J'ai hâte d'être au plus vite au sein de l'équipe et de rencontre nos très grands supporters. J'espère que nous ferons de belles choses tous ensemble ».

Dans la foulée, il a expliqué surtout ce qui l'avait poussé à choisir de rejoindre l'OM. « C'est surtout car le président et l'entraîneur se sont bien bien occupés de moi pendant le transfert. Et de la même manière, nos échanges étaient vraiment constructifs depuis le premier jour, surtout avec notre président. Et bien évidemment aussi grâce à l'attitude et la volonté que l'entraîneur a démontrée à mon égard. C'était un des facteurs qui m'a le plus influencé. Et aussi le fait que les supporters soient fervents et passionnés. C'est ce que l'ont dit des Turcs en général. J'ai trouvé que les supporters ressemblaient beaucoup aux supporters turcs, c'est pour cela que c'était un des plus grands facteurs qui m'a fait choisir ce club, je peux dire que c'étaient les trois raisons », explique l'international turc.

Il veut enflammer le Vélodrome

Dans la foulée, il a expliqué qu'il savait des choses sur le club et les joueurs et il a surtout montré une grande ambition : « tout d'abord je connais la majorité des joueurs, car j'ai déjà joué contre certains d'entre eux, j'ai même des amis au sein de l'effectif. Je connais beaucoup de choses sur les supporters. Je sais que ce sont des supporters très fervents. Ils sont incroyables, passionnés, ils s'approprient vraiment l'équipe. C'est un grand club qui a été le premier à apporter la Ligue des Champions en France. C'est très important pour moi, c'est vraiment un honneur pour moi de jouer au sein de ce groupe. J'espère qu'on pourra réussir une nouvelle fois tous ensemble et je crois vraiment que cette équipe en est capable. Nous avons un très bon président, une bonne équipe, un bon entraîneur. Personnellement, je crois profondément que tout ira bien ».

Et enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a expliqué ce qu'il pouvait amener au club alors que Florian Thauvin, le titulaire habituel sur l'aile droite, est parti, en fin de contrat. « J'aime dribbler, frapper dans le ballon. C'est une de mes motivations dans le jeu. Et je suis cent pour cent certain de pouvoir montrer ça ici, de la meilleure des façons. Je crois être capable également de pouvoir marquer beaucoup de buts et de pouvoir délivrer beaucoup de passes décisives. J'ai vraiment les qualifications nécessaires pour réaliser tout ça », a-t-il conclu. On est déjà impatient de le voir à l'oeuvre !