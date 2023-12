Brésil : l’étonnant message de Neymar après sa grande croisière

Alors qu’il est en pleine convalescence à la suite d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, contractée en octobre dernier avec sa sélection, Neymar (31 ans) avait trouvé une nouvelle occupation, lui qui ne devrait pas revoir les terrains avant l’été 2024. L’information avait d’ailleurs fait polémique, mais le néo-joueur d’Al-Hilal s’était offert une croisière à son nom à bord d’un paquebot de la compagnie MSC, qui partait de Santos, la ville natale de la star brésilienne, jusqu’au sud de Rio de Janeiro, pour une durée de trois jours.

Plus de 4 300 personnes ont déboursé entre 1000 et 6000 euros pour monter à bord du MSC Preziosa, un gigantesque navire de 330 m de long. Au sortir de cette croisière folle, le Brésilien a tenu à remercier toutes les personnes présentes à son événement. «Qui aurait cru que mon nom figurerait sur un bateau de croisière ? Je n’aurais jamais imaginé cela et pouvoir en profiter, sentir l’affection des gens et voir ma famille s’amuser, c’était vraiment quelque chose ! Malheureusement, je n’ai pas pu rencontrer tout le monde sur le bateau, mais j’ai fait de mon mieux. Merci à tous les fans qui sont venus me témoigner leur affection. Merci à tous les artistes qui ont participé et qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur scène. Tous ceux qui y sont allés savent ce qu’était l’ambiance, c’était vraiment une putain de soirée. Pour ceux qui n’y sont pas allés, toutes mes condoléances». Un message à la Neymar, accompagné de quelques clichés de l’événement.