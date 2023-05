Juventus : la sortie forte de Massimiliano Allegri sur Paul Pogba

Miné par les blessures depuis son retour à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba vit une saison en montagnes russes. De retour sur les terrains en février où il avait pu disputer une trentaine de minutes en championnat, l’international français avait par la suite rechuté, avant de finalement réintégrer le groupe turinois mi-avril et de grapiller quelques minutes de jeu. Interrogé en conférence de presse à son sujet, Massimiliano Allegri a concédé que le Français vivait une saison «maudite», mais s’est voulu optimiste pour la suite.

La suite après cette publicité

«Paul Pogba a joué 20 bonnes dernières minutes l’autre jour (lors de la victoire 2-1 contre Lecce mercredi). En termes de technique et de physique, c’est un joueur différent des autres. Malheureusement, cette saison a été maudite pour lui, a concédé le technicien italien en marge du choc entre son équipe et l’Atalanta ce dimanche (12h30). Je dois essayer de l’utiliser de la meilleure façon possible pour qu’il puisse donner un coup de main à l’équipe. Pour l’instant, peu importe que vous jouiez 15 ou 60 minutes, l’objectif est d’entrer dans le top 4 et d’atteindre la finale de l’Europa League.»

À lire

Manchester United : trois clubs dont la Juventus prêts à relancer Mason Greenwood