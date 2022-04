C4 : l'OM assure l'essentiel face au PAOK Salonique, Bodø/Glimt renverse la Roma

C'est dans un stade Vélodrome en fusion, comme souvent, que l'OM recevait le club grec de PAOK Salonique lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Une compétition que Jorge Sampaoli et ses hommes se sont fixés comme objectif. Le technicien argentin alignait d'ailleurs une équipe très compétitive avec la présence de Bakambu, Under et surtout Dimitri Payet sur le front de l'attaque. Très tôt, face à une équipe du PAOK qui jouait très bas, les Marseillais se créaient les premières occasions. Cédric Bakambu allumait la première mèche. L'attaquant congolais manquait par deux fois l'ouverture du score (1e, 12e). Mais l'OM finissait logiquement par marquer dans la foulée. Après un caviar de Payet, Gerson se présentait seul face à Paschalakis et ne tremblait pas (13e). Un but qui venait récompenser une prestation très sérieuse et le score aurait pu être plus large sans la maladresse de Bakambu (36e). Finalement, le chef-d'œuvre du jour venait du magicien Dimitri Payet. Le milieu de 35 ans envoyait un missile téléguidé d'une reprise de volée qui venait fracasser la cage du gardien adverse (2-0, 44e).

Au retour des vestiaires, Jorge Sampaoli décidait de faire sortir Cédric Bakambu, touché en fin de première période. L'ancien de Sochaux laissait sa place à Bamba Dieng. Côté PAOK, Razvan Lucescu, conscient que son équipe souffrait dans ce match, décidait de faire deux changements et faisait rentrer l'international marocain Omar El Kaddouri. Un changement payant puisque quelques minutes plus tard, l'ancien du Napoli réduisait l'écart d'une frappe surpuissante dans la lucarne de Steve Mandanda. Un but qui faisait douter les Marseillais qui reculaient doucement et qui ne passaient pas loin d'encaisser un second but quelques minutes plus tard. Conscient du danger, Sampaoli faisait rentrer Kamara et Rongier pour solidifier un peu plus son équipe. Le premier cité venait dans l'axe d'une défense à trois. De quoi apporter plus de certitudes à l'équipe et à libérer un peu plus Payet offensivement dans le second acte. Ce dernier ne passait pas loin d'inscrire un doublé (74e). Mais Paschalakis veillait bien, tout comme face à Saliba (76e) ou Under (78e). Le score ne bougera plus malgré une fin de match très agitée avec l'exclusion de Gerson (90e) et quelques occasions pour l'équipe grecque.

La Roma encore renversée par Bodø/Glimt

Dans les autres matchs de la soirée, l'AS Roma retrouvait Bodø/Glimt. Le club norvégien qui avait déjà affronté la Roma cette année en poules, et qui s'était d'ailleurs très largement imposé, espérait refaire déjouer la bande à José Mourinho. Au terme d'un match assez équilibré, c'est encore Bodø/Glimt qui a réalisé le coup parfait. Pourtant, c'est bien Lorenzo Pellegrini qui avait ouvert le score juste avant la pause (43e) avant que le milieu norvégien Ulrik Saltnes n'égalise au retour des vestiaires (56e). Et en toute fin de rencontre, le jeune Hugo Vetlesen offrait la victoire aux siens (2-1, 90e). La Roma devrait faire le job à domicile pour se qualifier pour le dernier carré.

Enfin, Leicester accueillait le PSV Eindhoven pour le dernier match de C4. Malgré des équipes alléchantes sur le papier, le spectacle n'a pas vraiment été au rendez-vous. Score nul et vierge 0-0. Tout restera à faire lors du match retour la semaine prochaine pour valider son billet pour les demi-finales de la compétition.