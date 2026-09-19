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Real Madrid : la réponse cash de José Mourinho après la polémique sur Ceuta

Par Josué Cassé
José Mourinho pas d'accord @Maxppp
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Présent en conférence de presse, ce samedi, avant le choc entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (16h15), José Mourinho a été interrogé sur la polémique des maillots de Ceuta. Une affaire qui avait notamment plongé Vinicius Jr et Kylian Mbappé dans la tourmente.

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« La controverse sur les maillots de Ceuta ? Je parle de football », a finalement lancé le technicien du Real Madrid, visiblement décidé à ne pas alimenter la polémique déjà existante.

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