Real Madrid : la réponse cash de José Mourinho après la polémique sur Ceuta

Présent en conférence de presse, ce samedi, avant le choc entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (16h15), José Mourinho a été interrogé sur la polémique des maillots de Ceuta. Une affaire qui avait notamment plongé Vinicius Jr et Kylian Mbappé dans la tourmente.

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« La controverse sur les maillots de Ceuta ? Je parle de football », a finalement lancé le technicien du Real Madrid, visiblement décidé à ne pas alimenter la polémique déjà existante.