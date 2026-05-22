Justice : Kylian Mbappé défend Hakimi dans son affaire de viol

Il y a du nouveau dans l’affaire de viol concernant Achraf Hakimi (27 ans). Il y a quelques heures, RMC Sport révélait que le latéral droit marocain s’était présenté devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles afin de réclamer un non-lieu suite aux accusations pour lesquelles il est concerné depuis 2023. Mais, à l’heure actuelle, c’est le nom de Kylian Mbappé qui vient mettre de l’huile sur le feu. La source indique qu’en 2023, le buteur du Real Madrid avait fait une déposition qui portait à confusion, où il était notamment écrit que le Marocain avait "effectué des caresses mutuelles avec la femme sur des parties intimes".

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Un propos réinterprété différemment par la justice puisque Mbappé avait aussitôt précisé qu’il avait exactement dit devant les policiers "des parties intimes" et non "les parties intimes". L’avocate de la plaignante avait donc expliqué que la version des deux hommes étaient contraires, mais le Madrilène a été clair : rien ne voulait réellement dire que son ex-coéquipier avait touché les parties intimes de la femme. La chambre de l’instruction va donc trancher en prenant en compte toutes les charges à l’encontre du défenseur, et ce, face à cette attestation.