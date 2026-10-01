«Je ne me vends pas» : Ousmane Dembélé refuse de faire campagne pour le Ballon d’Or

À l’heure où cette course au Ballon d’Or prend parfois des allures de campagne politique, certains joueurs refusent d’aller sur le terrain de la communication. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé. Invité à dévoiler les atouts de sa candidature dans un entretien accordé à France Football, le tenant du titre n’a pas souhaité se prêter au jeu.

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Si Ousmane Dembélé devait donner un argument pour le Ballon d'Or…



Un entretien à retrouver en intégralité ce jeudi soir sur le site L'Équipe pic.twitter.com/0TqUEyCoNW — L'Équipe (@lequipe) October 1, 2026

«Quel argument je donnerais au juré France Football pour les convaincre de voter pour moi au Ballon d’Or ? Ah, je n’en ai pas. Non, je n’en ai pas, je n’ai jamais fait ça. Non, je ne me vends jamais. C’est eux qui décident mais je ne me vends pas.»