OM : les coulisses du renouveau orchestré par Bruno Genesio

Passé de la zone rouge aux portes du podium en l’espace de quelques semaines, l’Olympique de Marseille a complètement changé de visage. Après cinq défaites consécutives et une atmosphère devenue pesante en interne, les hommes de Bruno Genesio ont enchaîné les bons résultats, jusqu’à signer cinq victoires de rang en Ligue 1 et une quatrième place au classement. Un redressement qui ne doit rien au hasard. Le premier chantier a été tactique. Après avoir constaté que son équipe ne disposait pas des ressources nécessaires pour appliquer le projet de jeu initial, Bruno Genesio a travaillé de concert avec Grégory Lorenzi, son directeur sportif, pour trouver des solutions, car l’effectif ne pouvait pas soutenir un plan de jeu aussi ambitieux.

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Lors de la trêve internationale, le technicien et ses adjoints ont donc multiplié les réunions pour revoir certaines associations, sans toucher au système. L’OM a ainsi privilégié une approche plus pragmatique, mieux adaptée aux qualités de ses joueurs. En parallèle, le staff a renforcé le travail physique et les Marseillais ont notamment doublé leur volume de course à l’entraînement par rapport à la période sous Roberto De Zerbi. Une évolution qui leur permettrait aujourd’hui de mieux gérer les temps faibles et de maintenir davantage d’intensité.

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L’atmosphère du vestiaire a changé

Mais le renouveau marseillais se joue aussi dans le vestiaire, où l’atmosphère aurait profondément changé par rapport à la saison dernière. Après les cinq défaites de septembre, Genesio a choisi de diffuser de la sérénité et de la confiance, tout en protégeant son groupe. Le coach n’hésite pas à pointer les erreurs lors des débriefings, mais il prend soin d’expliquer ses choix et de valoriser les progrès de ses joueurs. Un proche du vestiaire cité par L’Équipe oppose cette méthode à celle de la saison passée, durant laquelle la moindre réaction de joie après une défaite pouvait être très mal vécue : «la saison dernière, après une défaite, c’était la fin du monde, compare le proche d’un joueur. Lors du dîner d’après match, si tu avais le malheur de sourire, et que Medhi Benatia te captait, il te brûlait vif du regard. Avec Genesio, on est repartis sur une feuille blanche».

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Enfin, le management des jeunes et les choix sportifs ont participé à cette transformation. Le staff a pris soin de clarifier la situation des "minots", préférant parfois les voir évoluer avec la Pro 2 plutôt que de les laisser sur le banc chez les professionnels, tout en leur promettant des opportunités à venir. Keyliane Abdallah en est l’exemple le plus marquant. Rétrogradé en réserve après une prestation décevante face au Havre, il a finalement été décisif contre Lens en inscrivant le but de la victoire. Sur le terrain, l’émergence de Tochukwu Nnadi a également permis de rééquilibrer l’entrejeu et de libérer Himad Abdelli dans un rôle plus offensif. Autant d’ajustements qui ont progressivement remis l’OM sur les rails.