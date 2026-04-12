Bruno Fernandes valide le choix d’Harry Kane d’avoir quitté Tottenham

Le choix de Harry Kane d’avoir quitté la Premier League et Tottenham afin de rejoindre le Bayern Munich a été absolument judicieux pour Bruno Fernandes. Dans un entretien accordé au Sunday Times, le capitaine de Manchester United a salué le choix de l’attaquant anglais, parti en 2023 après avoir tout donné aux Spurs sans jamais soulever le moindre trophée. Une frustration que Kane a depuis effacée en Allemagne, avec un titre de Bundesliga en 2025 et des performances toujours aussi impressionnantes, au point de s’imposer aujourd’hui comme un sérieux candidat au Ballon d’Or.

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Bruno Fernandes a livré une analyse lucide du parcours de l’international anglais, insistant sur la pertinence de son départ : « s’il était resté à Tottenham une ou deux saisons de plus, il aurait pu devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League… », avant d’ajouter : « il a choisi de rejoindre le Bayern, une décision judicieuse car il sait qu’il a de grandes chances d’y remporter des trophées. » Le Portugais nuance toutefois l’importance des titres dans l’évaluation d’un joueur : « nous avons vu de nombreux lauréats du Ballon d’Or qui n’ont pas remporté la Ligue des Champions… ce n’est pas du tennis, on ne joue pas seul. » Une prise de position forte, qui renforce encore la légitimité de Kane dans la course aux distinctions individuelles.