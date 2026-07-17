Ligue 1+ ne diffusera pas les premiers matchs du PSG et de l’OL

Le PSG et l’OL font faux-bon à Ligue 1+. Selon les informations de L’Équipe, les deux clubs ont choisi de ne pas accorder les droits de diffusion de leurs premiers matchs diffusés de la saison 2026-2027 à la chaîne de la Ligue, qui aura l’exclusivité du championnat de France cette saison. Bien que Ligue 1+ ait formulé une offre financière conséquente afin de diffuser le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions des Gones (le 4/5 août pour l’aller, le 11 août pour le retour), le club présidé par Michelle Kang a opté pour Canal+. En cas de qualification pour les barrages, la chaîne cryptée - concurrent direct de Ligue 1+ - diffusera également les deux rencontres aller et retour.

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Dans le même temps, le PSG a choisi beIN Sports pour ses deux premiers matchs amicaux de reprise. Les doubles champions d’Europe en titre débuteront leur préparation d’avant-saison le 5 août, à Majorque. Ils affronteront ensuite Manchester United, trois jours plus tard, à Goteborg en Suède. Si Ligue 1+ ne diffusera donc pas les premières rencontres de la saison parisienne et lyonnaise, la chaîne pourrait diffuser les amicaux du début de saison de l’OM et de Monaco. Des discussions sont en cours, même si rien n’est encore acté. La chaîne de la Ligue devrait proposer un peu plus de 30 matchs de pré-saison des clubs français. Elle diffusera également le Trophée des Champions entre Lens et le PSG, le dimanche 16 août, en direct du Stade Bollaert.