Zinédine Zidane annonce son grand retour sur un banc

De Paris à Paris. En une semaine, Zinedine Zidane a fait plusieurs apparitions au sein de la capitale. La semaine passée, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France était présent pour remettre le Ballon d'Or à son ami Karim Benzema. Un moment qu'il n'aurait raté pour rien au monde, lui qui a demandé à remettre le prix à l'attaquant de 34 ans. Un joueur avec lequel il a toujours eu une relation particulière.

Samedi, les deux hommes se sont d'ailleurs retrouvés au stade Santiago-Bernabéu. Là-bas, Zizou a de nouveau participé à une cérémonie organisée en l'honneur de KB9. Avec Luka Modric, sacré en 2018, le Ballon d'Or 98 a remis le trophée à l'ancien joueur de l'OL. Puis, il s'est envolé lundi pour Paris. Cette fois-ci, c'est lui qui était à l'honneur puisque la nouvelle statue de cire à son effigie a été dévoilée au Musée Grévin. L'occasion pour lui de répondre aux questions de la presse présente pour cet évènement.

Zidane va bientôt reprendre du service

Outre le Mondial au Qatar, Zinedine Zidane a été interrogé au sujet de son avenir par RMC Sport. «Est-ce que le costume d'entraîneur me manque? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu». Relancé sur le sujet, il a ensuite confié : «bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite». Une sacrée annonce de la part du Français, qui n'a plus été en poste depuis son départ du Real Madrid. C'était en 2021.

Depuis, le technicien tricolore a été lié à plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain cet été. Mais finalement, il n'a pas encore retrouvé un banc. Cela n'est donc qu'une question de temps. Mais où peut-il reprendre du service ? Cela n'est pas un secret, Zizou a toujours souhaité diriger l'équipe de France un jour. Et avec le contrat de Didier Deschamps qui arrive à échéance après le Mondial au Qatar, ZZ pourrait bien poser sa candidature si les choses ne se passaient pas bien pour les Bleus. Affaire à suivre...