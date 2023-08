Barça : Pedri sort du silence concernant son transfert au PSG

Alors qu’Ousmane Dembélé se rapproche chaque jour un peu plus du Paris Saint-Germain, un autre cadre du FC Barcelone a également vu son nom être lié à un départ en direction de la capitale française. Le milieu de terrain du club catalan, Pedri, est en effet régulièrement cité comme une cible prioritaire des dirigeants parisiens. Néanmoins, à l’inverse de son coéquipier français, le jeune Espagnol de 20 ans est sorti du silence pour mettre les choses au clair et une chose est sûre, il ne semble pas encore prêt à quitter la Catalogne comme il l’a révélé lors d’un interview accordée à La Vanguardia.

«Je ne suis pas au courant des offres, ce sont mes représentants qui s’en occupent. Je me concentre sur ce qui me concerne, à savoir m’entraîner, jouer et profiter. Il faudrait qu’il se passe beaucoup de choses pour que je quitte ce club, il faudrait vraiment que je me sente très mal et dégoûté. Je pense que c’est improbable. Le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore longtemps», a notamment confié Pedri. Le milieu de terrain espagnol n’a donc pas encore prévu de quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival.

