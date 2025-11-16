Portugal : Cristiano Ronaldo sort enfin du silence après son rouge polémique
Ces derniers jours, au Portugal, Cristiano Ronaldo est sur toutes les bouches. Et pas pour la bonne raison. La star d’Al-Nassr s’est illustré lors de la défaite (0-2) de son équipe face à l’Irlande en étant expulsé après un vilain coup de coude sur un défenseur. Alors que son équipe perdait déjà, il a donc écopé d’un rouge (son premier en sélection) et condamné les siens dans ce match.
Depuis, malgré les nombreux articles à charge dans la presse portugaise, CR7 ne s’était pas exprimé alors qu’il manquera le match face à l’Arménie et pourrait manquer des matches de Coupe du Monde. Sur son compte Instagram, il a adressé un message à son équipe de manière très sobre. « Allez l’équipe ! Tous ensemble aujourd’hui et pour toujours ! Pour le Portugal et notre drapeau ! ». CR7 se fait petit…
