Eliminatoires CM - Europe

Portugal : Cristiano Ronaldo sort enfin du silence après son rouge polémique

Par Hanif Ben Berkane
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Ces derniers jours, au Portugal, Cristiano Ronaldo est sur toutes les bouches. Et pas pour la bonne raison. La star d’Al-Nassr s’est illustré lors de la défaite (0-2) de son équipe face à l’Irlande en étant expulsé après un vilain coup de coude sur un défenseur. Alors que son équipe perdait déjà, il a donc écopé d’un rouge (son premier en sélection) et condamné les siens dans ce match.

Depuis, malgré les nombreux articles à charge dans la presse portugaise, CR7 ne s’était pas exprimé alors qu’il manquera le match face à l’Arménie et pourrait manquer des matches de Coupe du Monde. Sur son compte Instagram, il a adressé un message à son équipe de manière très sobre. « Allez l’équipe ! Tous ensemble aujourd’hui et pour toujours ! Pour le Portugal et notre drapeau ! ». CR7 se fait petit…

