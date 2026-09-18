OM : Keyliane Abdallah a envoyé un nouveau message à Bruno Genesio

Keyliane Abdallah a saisi sa chance. Titularisé pour la première fois par Bruno Genesio face au Besiktas, jeudi soir en Ligue Europa, le jeune attaquant de 20 ans a livré un match plus qu’encourageant. Certes, l’Olympique de Marseille a subi une nouvelle défaite (1-4) mais le natif de Kani-Kéli restera l’unique buteur des Phocéens. Lancé par Himad Abdelli, le gaucher d’1m85 terminait parfaitement en fermant son pied au bon moment. Une éclaircie individuelle dans une soirée finalement très sombre pour Marseille, battu lourdement en Turquie.

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Cette réalisation confirme surtout le bon début de saison d’Abdallah. Déjà buteur lors de la première journée de Ligue 1 contre Strasbourg, après être entré en cours de match, il avait progressivement gagné du temps de jeu sans encore connaître les joies d’une titularisation en championnat (94 minutes de jeu en L1 depuis la reprise). Son but face au Besiktas porte ainsi son total à deux réalisations cette saison et témoigne de sa capacité à profiter des opportunités qui lui sont offertes.

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Keyliane Abdallah, seule éclaircie dans la nuit marseillaise

Au Tüpras Stadyumu, le numéro 48 phocéen a, une nouvelle fois, rendu une copie pleine d’énergie et d’initiative. Crédité d’un 6,5 par la rédaction FM (la meilleure note côté olympien), celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 n’a jamais hésité à prendre sa chance. Sans plus de réussite. Une chose est sûre, la trajectoire du jeune Marseillais contraste avec celle de son équipe. Après un départ en fanfare contre Strasbourg, remporté 4-0, l’OM traverse désormais une période beaucoup plus compliquée et nul doute que l’émergence d’Abdallah apporte au moins une perspective positive à Bruno Genesio.

Reste désormais à transformer cette belle opportunité en véritable installation dans le groupe professionnel. Son but à Istanbul ne peut évidemment pas effacer les lacunes collectives affichées par Marseille, mais il renforce la candidature d’un joueur formé au club et de retour d’un prêt en Espagne. Alors que l’OM cherche des solutions dans une période délicate, Abdallah apparaît comme l’une des rares notes encourageantes de cette soirée européenne, avec la possibilité de passer progressivement du rôle de joker à celui de véritable option offensive. C’est déjà ça…