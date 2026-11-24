Tremblement de terre en ce début d’après-midi. Le Tribunal Arbitral du Sport a finalement décidé de révoquer la décision de la CAF d’attribuer le titre de la dernière CAN au Maroc, et a donc proclamé le Sénégal champion d’Afrique. Une décision forte, que le TAS a justifié dans un communiqué. « Après avoir examiné les arguments soulevés par les Parties, la Formation Arbitrale a estimé que la décision de l’arbitre de reprendre le match ou de l’arrêter définitivement était une décision qui relevait de sa seule appréciation. En sifflant la reprise du jeu, l’arbitre a considéré que les conditions pour reprendre le match étaient remplies : les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match », explique ainsi le TAS.

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Et la Fédération Royale Marocaine de Football vient de réagir via un communiqué publié sur son site officiel. « La Fédération royale marocaine de football a pris note de la décision de la Cour d’arbitrage du sport, rendue aujourd’hui, mardi 24 novembre 2026, dans la ville suisse de Lausanne, concernant le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision du Comité d’appel de la Confédération africaine de football, concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 », a d’abord écrit la FRMF.

La Fédération Marocaine enrage

« Dans ce cadre, la Fédération royale marocaine de football exprime son étonnement et sa protestation face à la non-prise en compte de sa demande visant à tirer les conséquences juridiques nécessaires des pratiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale, notamment au regard des contacts dont l’existence a été confirmée entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision », poursuit-elle, logiquement en colère suite à ce verdict défavorable.

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Le TAS a-t-il eu raison de redonner la CAN 2025 au Sénégal ? Oui, le Maroc ne mérite pas d’être sacré. Les Sénégalais ont quitté le terrain, mais le match est allé jusqu’à son terme malgré tout et c’est le Sénégal qui a gagné. Non, le TAS aurait dû confirmer la décision de la CAF parce que le Sénégal a quitté le terrain et il ne fallait pas laisser passer ça. Le TAS aurait dû ne pas attribuer de vainqueur pour cette CAN 2025. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Puis, elle a notamment expliqué vouloir faire appel de cette décision. « La Fédération royale marocaine de football relève également que cette décision n’a pas tenu compte de l’orientation récemment consacrée tant par l’International Football Association Board (IFAB) que par la Fédération internationale de football (FIFA), concernant le fait pour des joueurs de quitter le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et les sanctions disciplinaires qui en découlent. En conséquence, la Fédération royale marocaine de football confirme sa détermination à emprunter toutes les voies de recours juridiques disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport », conclut le communiqué. Pour rappel, le Maroc a encore droit à une dernière chance en saisissant le Tribunal fédéral suisse. Cette affaire n’est donc peut-être pas totalement terminée…