L’argent gelé de Roman Abramovitch va être transféré aux victimes ukrainiennes

La semaine prochaine marquera le premier anniversaire de la prise de contrôle de Chelsea par le consortium de l’Américain Todd Boehly. Une arrivée qui avait fait écho au départ de Roman Abramovitch, sommé d’abandonner ses fonctions du club londonien en raison de ses liens étroits avec Vladimir Poutine et l’état russe. À l’époque, plusieurs biens et plusieurs milliards d’euros de l’oligarque avaient ainsi été saisis et gelés par les autorités britanniques.

Ce jeudi, The Times indique que ces avoirs pourraient (enfin) prochainement être débloqués. Le journal britannique précise que 2,71 milliards d’euros pourraient de fait profiter aux victimes de la guerre en Ukraine dès le mois prochain. Une information confirmée par Mike Penrose, l’ancien directeur général de Unicef UK : «Cela a pris beaucoup plus de temps que prévu en raison des complexités et des bureaucraties impliquées dans les multiples juridictions, mais désormais, tout est en place. L’argent est toujours là et est toujours sur la table, et je suis très confiant sur le fait que l’accord sera honoré.» Pour rappel, Roman Abramovitch avait lui-même indiqué sa volonté de verser l’argent de la vente de Chelsea aux victimes ukrainiennes.

