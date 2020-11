LOSC : Christophe Galtier répond à Villas Boas

Lors du match de phases de poules de Ligue des Champions entre le FC Porto et l’OM, Eric Di Meco, aux commentaires sur RMC Sport, n’a pas manqué de se faire remarquer. Abasourdi par la performance des Phocéens, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a durant toute la rencontre critiqué le jeu marseillais en envoyant quelques petits tacles appuyés aux joueurs, mais également à l’entraîneur portugais. Il avait affirmé discuter durant la rencontre avec certains de ses amis, dont Christophe Galtier, avec qui il aurait évoqué un sentiment de honte ce soir-là. Présent en Une de l’Équipe ce jeudi, l’entraîneur du LOSC a au cours d’un entretien réfuté les récentes déclarations d’AVB, qui sous-entendait que le coach des Dogues lorgnait sa place sur le banc olympien.

«Il se trompe. Il ne me connaît pas. Éric Di Meco, c’est quelqu’un que je connais depuis mes 16 ans, c’est lui qui m’a accueilli au centre de formation de l’OM. Dans les échanges que j’ai eus avec lui (durant le match Porto - OM en C1), en aucun cas on ne parle du match. La chose la plus importante que doit savoir monsieur villas boas, c’est que je connais trop la difficulté de ce métier pour me permettre de rire de la contre-performance d’une équipe française. Je suis plutôt quelqu’un de bienveillant dans la profession, que l’entraîneur soit français ou étranger», a ainsi mentionné fermement l'ancien des Verts.