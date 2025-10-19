Man Utd : le but express de Bryan Mbeumo face à Liverpool

Manchester United refroidit Liverpool. Alors que les Red Devils affrontent actuellement les Reds à Anfield, à l’occasion de la 8e journée de Premier League, les hommes de Ruben Amorim n’ont mis qu’une minute et trois secondes de jeu pour ouvrir la marque, grâce à Bryan Mbeumo.

L’international camerounais (26 sélections), bien trouvé par Amad Diallo dans le dos de Kerkez et de Van Dijk, a parfaitement lancé les hostilités en battant Mamardashvili d’une frappe du pied droit. Il s’agit par ailleurs du but le plus rapide de l’histoire de Manchester United contre Liverpool en Premier League.