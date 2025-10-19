Premier League
Man Utd : le but express de Bryan Mbeumo face à Liverpool
1 min.
@Maxppp
Manchester United refroidit Liverpool. Alors que les Red Devils affrontent actuellement les Reds à Anfield, à l’occasion de la 8e journée de Premier League, les hommes de Ruben Amorim n’ont mis qu’une minute et trois secondes de jeu pour ouvrir la marque, grâce à Bryan Mbeumo.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 17:45
🥶 MBEUMO REFROIDIT ANFIELD D’ENTRÉE !Voir sur X
🇨🇲 Le Camerounais vient ouvrir le score face aux Reds sur un excellent service d’Amad Diallo !
#LIVMUN en direct sur CANAL+ 🖥️
🇨🇲 Le Camerounais vient ouvrir le score face aux Reds sur un excellent service d’Amad Diallo !
#LIVMUN en direct sur CANAL+ 🖥️
L’international camerounais (26 sélections), bien trouvé par Amad Diallo dans le dos de Kerkez et de Van Dijk, a parfaitement lancé les hostilités en battant Mamardashvili d’une frappe du pied droit. Il s’agit par ailleurs du but le plus rapide de l’histoire de Manchester United contre Liverpool en Premier League.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Le geste d’Hansi Flick choque l’Espagne, David Beckham impliqué dans un projet de rachat de Manchester United
Nos dernières vidéos
Le geste d’Hansi Flick choque l’Espagne, David Beckham impliqué dans un projet de rachat de Manchester United
Les plus lus
Explorer