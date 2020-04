La fédération anglaise inculpe Eric Dier pour son comportement

La réponse aura mis le temps mais elle est arrivée. Plus d’un mois après l’incident intervenu lors du 8e de finale de FA Cup entre Tottenham et Norwich du 4 mars (victoire aux tirs aux buts des Canaries), qui avait vu Eric Dier régler ses comptes avec un supporter, la fédération anglaise a inculpé le milieu des Spurs en raison d’une « infraction à la règle E3 de la FA » et de ses actions jugées « inappropriées et / ou menaçantes ».

Le fédération ajoute que le joueur a jusqu’au 8 mai 2020 pour répondre. Pour rappel, l’Anglais avait grimpé dans les tribunes à la fin de la rencontre afin de s’expliquer avec un fan qui aurait insulté son frère. La scène avait était filmée et ensuite diffusée très largement. D’autres informations devraient filtrer dans les prochaines heures.