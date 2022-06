Mercato : la machine à cash Porto va encore s'en mettre plein les poches !

La suite après cette publicité

Fournisseur officiel de talents, le FC Porto est une véritable machine à gagner des millions depuis plusieurs années. Lisandro Lopez, Lucho Gonzalez, Radamel Falcao, James Rodriguez, Hulk, Eliaquim Mangala, Eder Militão, Danilo ou encore Fabio Silva, pour ne citer qu'eux, tous ont rapporté gros aux Dragões. L'hiver dernier, la vente de Luis Diaz à Liverpool a permis de récolter 44,5 M€. Celle de Jésus Corona à Séville a, elle, permis de gagner 3 M€. Et cet été, les Portugais, toujours victimes de leur succès, vont encore s'en mettre plein les poches.

Vitinha-Vieira, un duo made in Porto qui rapporte gros

Ils ont débuté vendredi avec la vente de Fabio Vieira à Arsenal. Le milieu offensif âgé de 22 ans a officiellement été vendu pour 35 M€, sans compter 5 M€ de bonus éventuels. Une belle opération pour Porto puisque Vieira est un pur produit du centre de formation, qu'il avait rejoint en 2008. Une superbe plus-value donc pour les Portugais. Ces derniers vont également gagner des millions grâce à la vente de Vitinha au Paris Saint-Germain. Le milieu de 22 ans va être, sauf retournement de situation, la première recrue estivale des champions de France.

Pour se l'offrir, les pensionnaires du Parc des Princes vont payer le montant de sa clause libératoire. Celle-ci est fixée à 40 M€ selon nos informations, 30 M€ d'après Le Parisien. Quoi qu'il en soit, cela représente un joli coup pour le FC Porto puisque Vitinha, qui va signer pour 5 ans à Paris, a été formé à la maison. Sans compter les bonus, le club lusitanien devrait donc empocher entre 65 et 75 M€ pour le moment cet été. Mais il ne devrait pas s'arrêter là. En effet, d'autres éléments de l'équipe entraînée par Sérgio Conceição, lui aussi courtisé un temps par le PSG, ont la cote.

Evanilson, la prochaine vente ?

C'est le cas d'Evanilson. Âgé de 22 ans, l'attaquant (21 buts cette saison) affole Manchester United. D'après O Jogo, les Red Devils ont déjà formulé une offre de 65 M€ pour le Brésilien. Mais celle-ci a été refusée par Porto, qui souhaite conserver au moins une saison supplémentaire son joueur, dont la clause libératoire a été fixée à 80 M€. Malgré cela, O Jogo précise que le club portugais sait qu'il sera difficile de résister aux assauts des Mancuniens. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls séduits puisque Brighton et Wolverhampton sont intéressés. Mais le prix demandé les effraye pour l'instant.

Même chose pour Zaidu Sanusi, dont la clause est fixée à 50 M€. Mais ses prétendants, à savoir Everton, Crystal Palace et Brighton, peuvent avoir de l'espoir puisque la porte est ouverte pour lui cet été. Mais pour se l'offrir, il faudra mettre 25 M€ sur la table selon The Sun. Concernant Toni Martinez, plusieurs candidats se sont manifestés à l'image du Rayo Vallecano, de l'Espanyol, du Torino et de Sassuolo. Mais le joueur, dont le prix réclamé par les Dragões devrait avoisiner les 20 M€, n'est pas contre rester une saison supplémentaire. Véritable club tremplin, le FC Porto a plus que jamais trouvé la formule gagnante pour gagner des millions.