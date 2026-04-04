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Troyes : le directeur sportif Antoine Sibierski en pole position pour rejoindre Anderlecht

Par Santi Aouna
1 min.
Antoine Sibierski @Maxppp

Malgré une saison convaincante sur le plan sportif, avec une place de leader en Ligue 2, l’ESTAC Troyes s’apprête à connaître un changement important en interne. Antoine Sibierski, directeur sportif depuis juillet 2024, est tout proche de quitter ses fonctions dans les prochains jours. Cette décision fait suite à des désaccords persistants avec Edwin Pindi, président délégué et directeur général du club, après que la relation se soit fortement dégradée ces dernières semaines.

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Selon nos informations, Sibierski ne devrait pas rester longtemps sans club. Il serait actuellement en pole position pour rejoindre RSC Anderlecht, où un nouveau défi pourrait rapidement s’ouvrir à lui.

Pub. le - MAJ le
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