Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le quatrième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Et en tête, on voit une nouvelle fois Raphinha. Absent samedi contre Getafe (3-0), l’ailier brésilien n’a pas joué avec le FC Barcelone, mais conserve son solide bilan de 12 buts en 7 matches.

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Derrière, c’est le Grec Vangelis Pavlidis qui arrive à la deuxième place. Le buteur de Benfica affiche 8 buts en 8 matches depuis le début de la saison. Hier contre le Vitoria Guimarães (2-0), il n’a toutefois pas marqué. Le podium est complété par Gift Orban. Auteur d’un début de saison canon avec Amedspor, le Nigérian comptabilise 7 réalisations en 7 rencontres. Toutefois, il n’a pas marqué samedi contre Gençlerbirligi (2-2).

C’est serré dans le top 10

Toujours en Turquie, Mohamed Salah échoue au pied du podium. L’ailier de Trabzonspor dispose des mêmes statistiques, mais n’a pas marqué samedi contre Samsunspor (3-0). Cinquième, Yassir Zabiri fait une entrée fracassante. Le buteur marocain qui compte 7 buts en 8 matches s’est offert un nouveau pion avec le Racing de Santander contre Valence (2-2). Luis Suarez arrive de son côté sixième. Le Colombien a marqué avec le Sporting CP contre Braga ce vendredi (3-1). Sergio Camello s’empare de la septième position avec des statistiques semblables. Le buteur du Rayo Vallecano n’a toutefois pas eu l’occasion de s’exprimer pleinement ce week-end.

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Muet contre Getafe, Lamine Yamal arrive en huitième position et a également marqué 7 buts en 8 matches. Neuvième, Kylian Mbappé suit avec quelques minutes de temps de jeu en plus au compteur. Il n’a pas marqué contre Villarreal ce samedi (1-0). Enfin, Victor Osimhen arrive dixième avec 6 buts en 5 matches. Le Nigérian n’a toutefois pas marqué contre Kasimpasa malgré une passe décisive (3-1). Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Erling Haaland (Manchester City), Donyell Malen (AS Roma), Soren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Ante Budimir (Osasuna), Rafiu Durosinmi (Genk), Dusan Vlahovic (Besiktas), Roberto Fernandez Jaén (Espanyol) et Eldor Shomurodov (Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec 6 buts.

Le classement des tops buteurs européens