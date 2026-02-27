Menu Rechercher
Opta ne voit pas le PSG gagner la Ligue des Champions

Par Josué Cassé
1 min.
La joie de Marquinhos @Maxppp

Ce sera donc PSG-Chelsea. Ce vendredi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a réservé un choc entre les Parisiens et les Blues, qui se retrouveront donc au stade des 8es de finale. Par la suite, le club de la capitale pourrait défier Liverpool avant une possible demi-finale contre Manchester City, le Real Madrid, voire le Bayern Munich. Un parcours corsé qui a logiquement dû peser sur les prédictions Opta.

D’après le célèbre statisticien, le PSG n’aurait que 4,6% de chances de remporter cette C1 cuvée 2025-2026. Pour Opta, Paris n’est même pas favori de son huitième de finale et n’a "que" 46,7% de chances d’éliminer les Blues de Liam Rosenior. A noter que pour le titre, Opta place Arsenal (27,4% de chances de victoire) devant le Bayern Munich (14,3%) et Liverpool (12,8%).

