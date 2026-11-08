LOSC : le tacle d’Olivier Létang à Rennes

Olivier Létang n’a pas manqué l’occasion d’adresser une petite pique à son ancien club. Après la victoire du LOSC sur la pelouse du Stade Rennais (2-1) ce dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1, le président lillois s’est félicité de la performance de ses joueurs tout en soulignant l’écart de moyens financiers entre les deux formations. « Il ne faut pas oublier non plus que ça fait partie des plus gros budgets de la division. Ils ont une masse salariale qui doit être quatre fois la nôtre. Donc c’est une belle performance », a-t-il déclaré au micro en zone mixte. Une sortie savoureuse de la part du dirigeant, qui avait lui-même présidé le club breton entre 2017 et 2020. D’autant que Rennes était encore invaincu à domicile cette saison avant de tomber face aux Dogues. Grâce à des réalisations de Soriba Diaoune (24e) et Nathan Ngoy (68e), malgré l’égalisation de Boulaye Dia (31e), Lille a décroché un succès précieux au Roazhon Park. Les Nordistes grimpent ainsi à la deuxième place de Ligue 1 avec 21 points, à une seule longueur du PSG, tandis que Rennes reste cinquième.

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Malgré cette excellente opération, Olivier Létang a tenu à calmer les ardeurs autour de son équipe. « On a un bilan qui est positif, même très positif. On a 21 points après dix journées, donc c’est quelque chose qui est très bien », a-t-il reconnu, avant de rappeler les critiques formulées en début de saison sur la qualité du jeu lillois. « Il fallait être patient, il faut toujours être patient », a insisté le président du LOSC, convaincu que son groupe dispose encore d’une importante marge de progression. Le dirigeant a également évoqué les nombreux pépins physiques et les suspensions qui ont perturbé son effectif ces dernières semaines, tout en rappelant la défaite à Nice avant la précédente trêve internationale, dont il n’avait « pas trop aimé les attitudes ». « Il faut rester mesuré, calme, les pieds sur terre », a-t-il martelé, refusant de s’enflammer malgré la deuxième place de son équipe. Avec encore 24 journées à disputer, Létang préfère mettre en avant le travail accompli et la nécessité de poursuivre les progrès.