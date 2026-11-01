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Kylian Mbappé : « c’est la faute de Tchouaméni, il ne sait pas tirer »

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Kylian Mbappé a rapidement trouvé de quoi détendre l’atmosphère après l’incident impliquant Aurélien Tchouaméni, ce dimanche, lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander. Le milieu de terrain français avait envoyé une frappe dans les tribunes, touchant accidentellement un jeune spectateur. Une scène insolite qui n’a pas échappé à son coéquipier et capitaine des Bleus.

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En croisant le jeune garçon, Mbappé s’est permis une petite plaisanterie, rejetant avec humour la responsabilité sur Tchouaméni : «c’est la faute de Tchouaméni. Il ne sait pas tirer». Une séquence pleine de légèreté qui a rapidement fait sourire les supporters et contrasté avec la frayeur provoquée par le tir du milieu madrilène.

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