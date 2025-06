Mercato : le LOSC a fixé un prix très abordable pour Tiago Santos !

Le LOSC a plutôt bien lancé son mercato en s’offrant l’ailier norvégien Marius Broholm plus tôt cette semaine, déboursant 7 millions d’euros pour enrôler le joueur qui évoluait jusqu’ici à Rosenborg. Surtout, le club n’a pas eu de problèmes avec la DNCG, qui n’a pris aucune mesure contre les Dogues. Pour autant, ceci ne veut pas dire qu’il ne va pas y avoir de ventes cet été…

La suite après cette publicité

Edon Zhegrova devrait selon toute vraisemblance quitter le nord de la France, lui qui est convoité un peu partout en Europe. Broholm a d’ailleurs été recruté pour le remplacer. Il avait même été question du FC Barcelone l’hiver dernier, et l’Atalanta est le dernier club qui est venu se positionner sur le Kosovar, selon la presse transalpine. Autre joueur lillois qui va avoir des prétendants intéressants cet été : Tiago Santos.

Un prix loin d’être énorme

Le défenseur central portugais de 22 ans s’était blessé au genou en octobre dernier, et cette rupture du ligament croisé lui a gâché la saison, puisqu’il n’a pu participer qu’à 7 petites rencontres de Ligue 1 et 6 rencontres de Ligue des Champions (barrages et poules) en début d’exercice 2024/2025. Mais sa cote sur le marché reste plutôt bonne malgré cette blessure, puisque l’AC Milan vient de se positionner comme l’explique la Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

L’écurie lombarde est très intéressée par l’ancien d’Estoril. Surtout, on apprend que Lille a fixé un prix de 15 millions d’euros, et ce alors que son contrat expire en 2029, dans quatre ans donc. Un montant plutôt bas qui s’explique forcément par la blessure du joueur, mais qui fait de lui un joli pari à tenter pour bien des gros clubs en Europe. Avant sa blessure, il était aussi question d’approches du Barça et de la Juventus. Avis aux intéressés…