La Serie A revient aux affaires à partir du 20 juin !

Les amateurs de football retenaient leur souffle en Italie ce jeudi. À 18h30, le Ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora, le président de la Fédération Italienne de Football Gabriele Gravina ainsi que tous les représentants des ligues, joueurs, entraîneurs et arbitres également, participaient à une visioconférence pour entériner le sort de la Serie A. Le 19 mai dernier, le gouvernement transalpin et le comité scientifique donnaient leur aval pour une reprise des entraînements collectifs.

Une étape décisive pour le football après une interruption de plusieurs semaines suite à la pandémie de coronavirus. Ne manquait plus désormais que l'étape finale : une officialisation de la reprise de la Serie A. Avant cette réunion au sommet, le comité scientifique du pays avait déjà validé le protocole à appliquer pendant les matchs. Les amoureux du ballon rond espéraient donc que la situation se décante ce soir avec à la clé un retour à la compétition.

La Serie A reprendra le 20 juin

Mais une donnée pouvait susciter un ultime écueil pour une reprise du championnat d'Italie. En effet, certaines régions comme la Lombardie ou le Piémont, durement touchées par le Covid-19, restent sous surveillance. Cela pouvait impacter concrètement le futur calendrier. Après une entrevue de quarante-cinq minutes entre les différents protagonistes, Vincenzo Spadafora a communiqué le verdict de cette dernière au chef du gouvernement Giuseppe Conte.

Quelques minutes plus tard, le Ministre des Sports italien officialisait la décision tant attendue. La Serie A va bien rependre ses droits le 20 juin. « Le CTS a donné le feu vert au protocole mais en gardant la quarantaine. La FIGC m'a assuré du plan B (playoff et playout) et du plan C (cristallisation du classement), en cas de nouvelle suspension. Le championnat reprend le 20 juin », a ainsi confirmé Spadafora. Après un suspense insoutenable, les hostilités vont bien reprendre avec un final qui s'annonce haletant !