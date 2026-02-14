OM : Arthur Vermeeren, le grand gagnant du départ de Roberto De Zerbi ?

17 apparitions toutes compétitions confondues mais seulement 7 titularisations en Ligue 1 et 898 minutes de jeu disputées depuis son arrivée sur la Canebière. Voilà le bilan d’Arthur Vermeeren sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier en provenance du RB Leipzig, le milieu de terrain belge de 21 ans avait pourtant séduit le public phocéen, notamment en Ligue des Champions. Brillant contre l’Ajax Amsterdam, Newcastle ou encore l’Union Saint-Gilloise, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’a pourtant jamais réellement eu sa chance sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« Je ne sais pas s’il a perdu de la confiance. Je ne l’ai pas vu jouer bien, physiquement ou mentalement. Mais je n’ai pas dit qu’il ne pourrait pas jouer demain ou dans le futur. Je dois évaluer chaque joueur, chaque semaine. C’était aussi le cas avec (Darryl) Bakola. Après Newcastle, il était en difficulté, mais je lui fais jouer beaucoup de matchs difficiles. Avant le match contre Nantes, j’avais vu que Vermeeren n’était pas bien. On doit trouver de la régularité », déclarait finalement RDZ, interrogé sur sa drôle de gestion du cas Vermeeren. Tout proche de partir lors du dernier mercato hivernal, le natif de Lier pourrait finalement profiter du départ de De Zerbi pour grappiller du temps de jeu.

Vermeeren reclassé ?

Il n’est évidemment pas le seul dans cette configuration puisque Bilal Nadir ou encore Pierre-Emerick Aubameyang font, eux aussi, partie de cette liste de joueurs, prêts à se refaire une santé avec Pancho Abardonado. « Le groupe a été meurtri après le match de Paris. On a essayé d’apporter du positif toute la semaine, en faisant des choses simples », assurait d’ailleurs, ce vendredi, le coach intérimaire de l’OM avant d’accueillir le Racing Club de Strasbourg dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Si la première mission semble donc de « laver les têtes », cette restructuration au sein de la formation marseillaise pourrait logiquement s’accompagner de quelques changements tactiques.

Critiqué pour son manque de leadership, notamment après les provocations d’Ousmane Dembélé lors du Classique, Pierre-Emile Højbjerg est-il toujours ce titulaire indiscutable ? Sorti à la pause face au PSG, Ethan Nwaneri va-t-il subir à son insu le départ de Roberto De Zerbi ? Autant de questions qui restent, à l’heure où nous écrivons ces lignes, sans réponse mais qui offrent, logiquement, quelques espoirs à Vermeeren (2 passes décisives) & co. Ce samedi, sur les coups de 16 heures, la composition de départ des Olympiens nous en dira, à coup sûr, bien plus…