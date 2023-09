Alexandre Lacazette dévoile les dessous de la semaine agitée de l’OL

La suite après cette publicité

Le match face au Havre (dimanche, 20h45) sera particulièrement attendu au Groupama Stadium. La nouvelle déconvenue subie à domicile (1-4 face au PSG) il y a deux semaines a eu raison de Laurent Blanc. Le Cévenol semblait dépassé par la situation et à rebours des ambitions et du discours de John Textor. Alors que Gennaro Gattuso tenait la corde, c’est finalement un autre champion du monde italien qui va débarquer entre Rhône et Saône : Fabio Grosso, ancien de la maison lyonnaise entre 2007 et 2009. Mais ce n’est pas l’ex latéral gauche qui sera sur le banc ce week-end. Il sera en tribune, laissant la place pour un match à Jean-François Vulliez.

L’ancien directeur de l’académie a rejoint le staff de Blanc durant l’été. C’est lui qui assure l’intérim, menant un trio composé de Jérémy Bréchet et Sonny Anderson. «Nous ne sommes que de passage», explique le technicien, dont la mission se concentre sur le «travail de nos fragilités, notamment défensives», et de réparer les têtes. «Ce n’est pas une question de pied ou de physique. C’est une question de confiance et d’engagement.» Le temps d’une semaine, ce staff technique doit aider les Lyonnais à aborder cette rencontre capitale de la 5e journée, afin d’abandonner cette 18e et dernière place au classement. Forcément, l’ambiance était un peu spéciale, concède Alexandre Lacazette.

Lacazette ne sait pas pour Grosso

«Ça fait partie du métier de footballeurs. En attendant un nouvel entraineur, il y a un staff intérimaire en place. (…) Ça s’est bien passé. La semaine dernière on a eu des jours off. On est revenu avec une autre mentalité pour rebondir au classement» affirme le capitaine, qui sera de retour à la compétition avec ses matchs de suspension. Chaque membre de ce trio travaille dans son domaine de prédilection. «Je ne peux pas trop détailler, car ça aiderait l’adversaire, mais oui il (Bréchet) a été important, surtout sur le rôle défensif. Il n’y a pas que lui qui parle. Sonny (Anderson) prend la parole pour le domaine offensif.» Tout le monde se met au diapason, comme une sorte de mission commando avant de céder la place à un nouveau staff.

À en croire Alexandre Lacazette, peu de monde est au courant des avancées concernant la nomination d’un nouvel entraineur. «Déjà de votre côté (les médias), il y a pas mal de discussions. On voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux et la presse. Vous en savez surement plus que nous. (…) C’est surtout le vestiaire qui est notre protection pour garder ce qu’il y a à l’intérieur du club, mais ce n’est pas facile» Comme un bon leader qu’il est, l’attaquant appelle surtout ses coéquipiers à se relever. «Ils (les futurs membres du nouveau staff) vont venir avec beaucoup de volonté, mais c’est surtout à nous d’être concentrés sur nous même, de penser à nous. Il faudra faire notre job, ce qu’on n’a pas réussi en ce début de saison, et que ça se passe mieux.» Il faut accompagner ces paroles à des actes maintenant.