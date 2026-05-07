Le Real Madrid annonce une mesure forte après la bagarre entre Tchouameni et Valverde

C’est un feuilleton parti pour durer. La presse espagnole a mis au jour le grave incident ayant eu lieu dans le vestiaire du Real Madrid lors de l’entraînement de ce jeudi. Au lendemain d’une grosse échauffourée entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, les deux joueurs en seraient venus aux mains. L’Uruguayen aurait refusé de serrer la main de son coéquipier, et l’aurait accusé tout au long de la séance d’avoir fait fuiter dans la presse les détails de leur altercation de la veille.

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Le numéro 8 merengue ne s’est pas arrêté là puisqu’il n’aurait pas lâché le Français d’une semelle sur le terrain, au point de lui rentrer dedans à plusieurs reprises et d’essayer de le blesser. Tchouameni aurait alors tenté de parler avec son capitaine en fin de séance, mais ce dernier avait visiblement plus envie d’en découdre. Les coups sont finalement partis dans le vestiaire malgré des tentatives de certains coéquipiers de calmer les esprits. Tchouameni aurait asséné un violent coup de poing au visage de Valverde, tombé au sol et transporté à l’hôpital par la suite. L’Uruguayen aurait perdu connaissance et aurait dû être suturé.

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Une procédure disciplinaire ouverte en interne

Ce jeudi soir, le club madrilène est sorti du silence par le biais d’un communiqué. Sans entrer dans les détails, le Real Madrid confirme les incidents du jour impliquant ses deux joueurs, et annonce l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’égard du Français et de l’Uruguayen.

«Le Real Madrid annonce que, suite aux événements survenus ce matin, le club a décidé d’ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre de nos joueurs Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. Le club annoncera le résultat des deux affaires en temps voulu, une fois les procédures internes correspondantes achevées», indique le communiqué du club. D’après la presse espagnole, Federico Valverde ne devrait pas être en mesure de tenir sa place dimanche lors du Classico.