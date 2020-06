Man City : Benjamin Mendy rend hommage à Liverpool

Cela aurait pu être le match pour le titre. Ce jeudi (21h15), Manchester City reçoit son successeur sur le trône de Premier League, Liverpool, dans le cadre de la 32e journée de championnat (à suivre en direct commenté sur notre site) Si les Reds sont déjà sacrés champions depuis leur défaite face à Chelsea, la semaine dernière (1-2), Benjamin Mendy (25 ans) a tenu à rendre hommage à l'équipe de Jürgen Klopp.

Présent en conférence de presse d'avant match, l'international français a aussi indiqué que cette rencontre ne serait pas facile pour Liverpool car les Citizens veulent prouver qu'ils sont capables de battre cette équipe : «Ce qu’ils font est incroyable. Dans le match contre eux, nous devons leur montrer que nous avons gagné le titre deux fois et nous voulons les battre. Ce sera un bon match pour nous et eux aussi.» Les hostilités sont ouvertes !

