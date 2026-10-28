Italie : le football n’est plus le sport national numéro 1

La hiérarchie du sport italien connaît un bouleversement historique. Selon La Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) compte désormais 1 162 477 licenciés, dépassant ainsi la Fédération italienne de football (FIGC), qui en recense 1 123 054. Un écart de près de 40 000 adhérents qui marque un tournant inédit dans un pays où le football occupe traditionnellement une place centrale.

La suite après cette publicité

Pour la première fois de l’histoire, le tennis passe donc devant le football en Italie en nombre de licenciés. Cette progression témoigne de l’engouement grandissant pour la petite balle jaune, porté par les performances des joueurs italiens sur la scène internationale. Un symbole fort pour le tennis transalpin, qui s’impose désormais comme le sport comptant le plus de licenciés dans le pays, devant le sport autrefois roi.