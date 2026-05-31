PSG : un mort en marge des célébrations à Paris

Selon le communiqué du parquet de Paris publié autour d’11h30, un accident mortel de la circulation impliquant un motocross a eu lieu dans la capitale cette nuit lors des célébrations du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le conducteur, décédé, aurait pris de face des blocs de béton sur une bretelle de sortie du périphérique au niveau de la porte Maillot, rapporte Le Parisien.

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Une autre personne, grièvement blessée, voit son pronostic vital engagé ce dimanche. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a par ailleurs dénoncé un « nombre accru de tirs de mortier sur les forces de l’ordre ». Au total, 780 interpellations sur l’ensemble du territoire (contre 592 l’année dernière pour le même match) et 457 gardes à vue ont été recensées. On dénombre également 219 blessés (8 graves), et 57 policiers blessés.