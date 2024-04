CdF, Rennes : Julien Stéphan est frustré

Le Stade Rennais n’a pas réussi son pari. Opposé à l’ogre parisien, le club breton espérait créer l’exploit en s’imposant au Parc des Princes pour rejoindre l’olympique Lyonnais en finale. En vain. Les Rouge et Noir n’ont pas beaucoup existé et se sont incliné 1 but à 0. De quoi frustrer Julien Stéphan.

« De la frustration de s’être fait contrer en première période. On n’a pas beaucoup attaqué, mais quand on l’a fait, on s’est fait contrer. Pourtant, on l’avait identifié. La frustration vient surtout de là. On ne pouvait pas ouvrir le match trop tôt. En deuxième période, il a fallu l’ouvrir davantage. On savait qu’on avait la possibilité de créer du danger, mais bon, le plus fort a gagné aujourd’hui. Ils ont eu beaucoup plus de situations que nous", a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.