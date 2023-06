LdC, Inter-Man City : une victoire « à pile ou face» selon Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Aucune équipe n’aura posé plus de problèmes à Manchester City que l’Inter Milan cette saison en Ligue des Champions. Pourtant vendue comme une affiche déséquilibrée à première vue, cette finale 2022/2023 se sera dénouée au bout d’un scénario longtemps incertain, chamboulé par le but de Rodri à la 68e minute de jeu. Après le coup de sifflet final, Pep Guardiola a reconnu que la rencontre s’était jouée «à pile ou face».

« Ce soir, je suis fatigué, calme, satisfait, bien sûr. C’est si difficile de gagner ce p… de trophée! Face à une aussi bonne équipe que l’Inter Milan, il faut rester patients, et avoir de la chance. Et, à la fin, il fallait avoir Ederson… Ils auraient pu égaliser, ça s’est joué à pile ou face, a indiqué le technicien catalan, victorieux pour la troisième fois de sa carrière d’entraîneur en C1. Je crois que c’était écrit. On l’a, cette Ligue des champions. Mais on n’a pas joué à notre meilleur niveau, ce n’était pas notre meilleur match. La suite? Je n’ai pas la moindre énergie pour penser à la saison prochaine, c’est impossible. On a besoin de couper, cela a été bien trop long, mais maintenant, nos internationaux vont partir en sélections. C’est trop. »

