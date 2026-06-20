Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

CdM 2026, Côte d’Ivoire : blessé, Wilfried Singo sort en pleurs

Par Josué Cassé
Singo avec la Côte d'Ivoire, face à l'Uruguay @Maxppp

Ce samedi soir, l’Allemagne défiait la Côte d’Ivoire pour la deuxième rencontre du groupe E. Une rencontre équilibrée où les Eléphants ont d’abord posé beaucoup de problèmes aux Allemands avant de se faire rattraper au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

En fin de match, le défenseur de Galatasaray, Wilfried Singo, a lui dû céder sa place à Guéla Doué en raison d’une blessure. En pleurs lors de sa sortie, l’ex-Monégasque craint désormais le pire…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Côte d'Ivoire
Wilfried Singo

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Wilfried Singo Wilfried Singo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier