Coupe du Monde
CdM 2026, Côte d’Ivoire : blessé, Wilfried Singo sort en pleurs
@Maxppp
Ce samedi soir, l’Allemagne défiait la Côte d’Ivoire pour la deuxième rencontre du groupe E. Une rencontre équilibrée où les Eléphants ont d’abord posé beaucoup de problèmes aux Allemands avant de se faire rattraper au retour des vestiaires.
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En fin de match, le défenseur de Galatasaray, Wilfried Singo, a lui dû céder sa place à Guéla Doué en raison d’une blessure. En pleurs lors de sa sortie, l’ex-Monégasque craint désormais le pire…
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CdM 2026 : scénario surréaliste, l’Allemagne et Undav retournent la Côte d’Ivoire dans les arrêts de jeu
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