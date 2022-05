Leipzig : Mohamed Simakan juge sa progression

La suite après cette publicité

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, le défenseur central du RB Leipzig Mohamed Simakan a évoqué sa progression au sein du club allemand. Le Français de 22 ans qui est arrivé à Leipzig l’été dernier en provenance de Strasbourg, estime qu’il a réussi à beaucoup progresser et à passer un cap cette saison dans le club saxon, avec qui il a disputé 40 matches cette année, pour un but inscrit et une passe décisive.

« Leipzig m’a permis de passer le cap que j’attendais. J’ai gagné en maturité. On a un jeu avec beaucoup de pressing et on peut se retrouver en un contre un au duel. On te met en condition pour ne pas avoir peur de ces situations, de prendre la bonne décision. De ce côté-là, dans ma tête, il y a eu un tilt », a déclaré l’international français U20 qui disputera ce samedi soir la finale de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg (20h).