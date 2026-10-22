Benfica : après l’affaire Vinicius Jr, Gianluca Prestianni a bien rebondi

Il y a encore quelques mois, son nom faisait surtout les gros titres pour de mauvaises raisons. Aujourd’hui, Gianluca Prestianni fait de nouveau parler de lui, mais cette fois pour ses performances sur le terrain. À seulement 20 ans, l’ailier argentin réalise un début de saison impressionnant sous les couleurs du Benfica. En 15 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Vélez Sarsfield affiche déjà huit buts et cinq passes décisives. Des statistiques remarquables pour un élément devenu incontournable dans l’animation offensive du club lisboète. Percutant, explosif et particulièrement redoutable dans les situations d’un contre un, Prestianni fait son trou.

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Il commence également à se faire une place avec l’Albiceleste. Déjà appelé par Lionel Scaloni en novembre 2025, le joueur du Benfica a profité de la dernière trêve internationale pour confirmer son potentiel en étant de nouveau convoqué. Face au Burkina Faso, il s’est notamment illustré avec un but et une passe décisive, participant activement à la réussite offensive de sa sélection. Utilisé à deux reprises durant ce rassemblement, il compte désormais trois sélections dans sa jeune carrière internationale. De quoi nourrir des ambitions grandissantes, alors que l’Argentine doit à présent préparer l’après-Lionel Messi. Avec la retraite de la légende argentine et la nécessité de renouveler progressivement son secteur offensif, Prestianni apparaît comme l’un des joueurs susceptibles de prendre la relève, dans le sillage de Messi et Ángel Di María. Un potentiel également salué par Roberto Ayala, adjoint de Scaloni, qui s’est montré particulièrement élogieux à son sujet sur DSports Radio. « Prestianni est un joueur très performant en un contre un et capable de déséquilibrer n’importe quelle défense adverse. C’est le genre de joueur qu’on apprécie toujours. »

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Un rebond après la polémique

Cette réussite sportive marque surtout un rebond pour un joueur dont la carrière avait été sérieusement secouée la saison dernière. Lors d’une rencontre de Ligue des Champions, Gianluca Prestianni s’était retrouvé au cœur d’une violente polémique après des accusations de propos racistes envers Vinícius Júnior. Une affaire qui avait fait le tour du monde et entraîné une suspension de six rencontres pour l’Argentin. Son image avait forcément été affectée, et son avenir au plus haut niveau semblait être momentanément assombri par cette controverse. Mais depuis son retour à la compétition, l’ailier du Benfica a mis cette affaire derrière lui. Sans faire disparaître la gravité de l’épisode, ses prestations lui ont permis de retrouver une place centrale dans le projet sportif lisboète et de remettre ses qualités footballistiques au premier plan.

Forcément, un tel retour en forme commence à attirer les regards. Selon les informations du quotidien portugais O Jogo, plusieurs clubs suivent désormais avec attention l’évolution de Gianluca Prestianni, dont les performances ne passent plus inaperçues sur le marché européen. Benfica n’aurait toutefois aucune intention de se séparer de son jeune talent au cours de cette saison, conscient de son importance dans l’effectif et de son potentiel de progression. À quelques mois de son 21e anniversaire, qu’il célébrera en janvier, l’international argentin semble donc avoir retrouvé une dynamique particulièrement positive. Entre son statut grandissant à Lisbonne, ses premières performances convaincantes avec l’Albiceleste et les attentes autour de la succession de Lionel Messi, Prestianni a de quoi changer peu à peu son image.