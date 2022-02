Jean-Michel Aulas n'a toujours pas digéré les sanctions après les incidents de OL-OM

Le 21 novembre dernier, lors du OL-OM de la phase aller un supporter gâchait le spectacle en envoyant une bouteille d'eau sur Dimitri Payet dès la 4e minute de jeu. Le match a été arrêté pour être rejoué à une date ultérieure (le 1er février dernier, ndlr), à huis clos. Les évènements s'étant produits dans l'enceinte du Groupama Stadium, le stade de l'OL, c'est le club rhodanien qui a écopé d'une sanction. Le club de Jean-Michel Aulas s'est donc vu retirer un point, pour un acte qualifié d'«individuel et isolé, que personne ne peut anticiper ou empêcher » par le président du club.

Dans les colonnes de L'Equipe, JMA revient ce mercredi sur cette situation : «dans l'affaire OL-OM, l'OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l'on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d'être cinquièmes seuls, ce (mercredi) matin, mais l'incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n'est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J'ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales.»