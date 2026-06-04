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Real Madrid : Riquelme dément le démenti du clan Haaland !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Newcastle - Manchester City @Maxppp

« Tout ça est très divertissant mais pas vrai ». Par ces mots, le père d’Erling Haaland démentait la bombe lâchée par Enrique Riquelme mercredi soir. Ce dernier a assuré qu’en cas de victoire lors des élections présidentielles du Real Madrid dimanche, le Norvégien sera joueur merengue. Dans un entretien accordé à AS, il est revenu sur le démenti du clan Haaland.

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« Cela fait partie du jeu. Vous le savez mieux que quiconque. C’était pareil avec Figo. Il faut protéger le joueur, on en avait déjà parlé. Je suis très sûr, je ne vais pas jouer ma réputation professionnelle, ni personnelle. J’ai déjà dit que si je ne recrute pas Haaland ou Rodri je paye de ma poche toutes les cotisations des socios, c’est scellé chez un notaire. Haaland a une clause », a-t-il ainsi répliqué. Le message est passé.

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